Okko узнал об увлечении россиян Лигой чемпионов и РПЛ со школьных лет

Более 61 процент мужчин и 43 процента женщин начинают смотреть футбол в школьные годы. При этом женщины чаще мужчин проявляют интерес к футболу после окончания школы — в возрасте от 17 до 34 начали смотреть футбол 43 процента женщин и лишь 18 процента мужчин. Это следует из исследования предпочтений российских любителей футбола, которое провел онлайн-кинотеатр Okko, эксклюзивно показывающий Лигу чемпионов и предлагающий зрителям все спортивные трансляции, доступные в России.

В дошкольном возрасте полюбили футбол 19 процентов мужчин и 6 процентов женщин, а после 35 лет к просмотру футбола пришли 8 процентов женщин и только 1 процент мужчин.

Самыми популярными клубными турнирами респонденты назвали Лигу чемпионов УЕФА и РПЛ. При этом к Лиге чемпионов повышенный интерес проявляют респонденты в возрасте 25-34 лет, а к РПЛ — 45-54 лет. Три четверти пользователей смотрят Лигу чемпионов внимательно, не отвлекаясь на внешние шумы и не занимаясь параллельно другими делами

Больше всего в матчах зрители ценят зрелищность и атмосферу, которая наиболее характерна, по их мнению, для Лиги чемпионов, Чемпионата Англии и Германии. Лигу чемпионов зрители любят за престиж, высокий уровень футбола и звездных игроков.

Самыми популярными зарубежными футболистами в России стали Роналду, Месси, Мбаппе и Неймар, а российскими — Дзюба, Акинфеев, Аршавин и Головин. Наибольшую популярность среди женщин завоевали Криштиану Роналду и Игорь Акинфеев. В топ любимых комментаторов вошёл Владимир Стогниенко.

«Барселона» и «Реал Мадрид» — самые популярные команды в Лиге чемпионов, «Манчестер Юнайтед» и «Рома» – в Лиге Европы, а «Челси», «Динамо Минск» и «Фиорентина» — в Лиге конференций.

Исследование Okko и O+K Research проводилось методом онлайн-интервью. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет из городов России с населением более 100 тыс. человек, которые смотрели Лигу чемпионов, Лигу Европы или Лигу конференций УЕФА в сезоне 2024/2025.