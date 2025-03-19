Источник: Абрамович заинтересован в приобретении «Ромы»
Российский миллиардер Роман Абрамович может купить итальянскую «Рому», об этом информирует инсайдер Damiano Er Faina.
Источник отметил, что Абрамович предметно интересовался возможными условиями сделки, однако официального предложения российский функционер не делал.
Абрамович был владельцем лондонского «Челси» с 2003 по 2022 год. Миллиардер был вынужден продать английский клуб после давления со стороны местных властей из-за ухудшения ситуации на Украине.
В данный момент «Рома» принадлежит американской компании The Friedkin Group, которая также владеет ливерпульским «Эвертоном».
«Рома» занимает восьмое место в рейтинге сильнейших клубов УЕФА.
В нынешнем сезоне Серии А «Рома» идет на седьмом месте, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков.