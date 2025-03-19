Абрамович заинтересован в приобретении «Ромы»

Российский миллиардер Роман Абрамович может купить итальянскую «Рому», об этом информирует инсайдер Damiano Er Faina.

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Источник отметил, что Абрамович предметно интересовался возможными условиями сделки, однако официального предложения российский функционер не делал.

Абрамович был владельцем лондонского «Челси» с 2003 по 2022 год. Миллиардер был вынужден продать английский клуб после давления со стороны местных властей из-за ухудшения ситуации на Украине.

В данный момент «Рома» принадлежит американской компании The Friedkin Group, которая также владеет ливерпульским «Эвертоном».

«Рома» занимает восьмое место в рейтинге сильнейших клубов УЕФА.

В нынешнем сезоне Серии А «Рома» идет на седьмом месте, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков.