Гранат: сборная России должна не оставить камня на камне от Гренады

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады. Встреча состоится сегодня, 19 марта, и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

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