В Германии ограбили дом бывшего игрока «Динамо»

Неизвестные ограбили дом бывшего нападающего московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевина Кураньи в немецком городе Штутгарт. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

«В прошлую пятницу Кураньи вернулся домой около 22:40. Именно тогда он сделал шокирующее открытие: в его дом проникли грабители, которые все еще находились внутри! Он попытался преследовать двух неизвестных мужчин», — говорится в источнике.

В конечном итоге грабители смогли скрыться. Общий ущерб оценивается примерно в €150 тыс.

За «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год. За это время он провел 151 матч, в которых забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

Кураньи завершил карьеру в 2016 году. Последним клубом немецкого футболиста панамского происхождения стал немецкий «Хоффенхайм». До «Динамо» он выступал за «Штутгарт» и «Шальке-04» также из Германии. За национальную команду Кураньи провел 52 игры. В составе сборной Германии он стал серебряным призером Евро-2008.