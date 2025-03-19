Кечинов: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Встречи состоятся 19 и 25 марта.

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