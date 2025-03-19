Тарханов прокомментировал слухи о возможной отставке Осинькина из «Крыльев»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал слухи о потенциальной отставке главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из клуба и добавил, что обстановка в команде не позволяет специалисту улучшить результаты в последних матчах.

«Видимо, вся обстановка в «Крыльях» не позволяет Осинькину создать команду, хотя в клуб пришли Зиньковский и Сергеев. Думаю, даже после ухода из «Крыльев Советов» Осинькин будет востребован.В клубе произошла смена власти, всех поменяли, а последним остался Осинькин», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Осинькин занимает пост главного тренера команды с июля 2020 года. В текущем сезоне «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, заработав 19 очков после 21 сыгранного тура. После возобновления РПЛ подопечные Игоря Осинькина потерпели два поражения и однажды сыграли вничью.