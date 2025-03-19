Сборная России назвала состав на матч с Гренадой

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с Гренадой. Он объявлен на Российского футбольного союза (РФС).

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С первых минут на поле появятся Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Лечи Садулаев. С капитанской повязкой выйдет Артем Дзюба.

Сборная России сыграет с национальной командой Гренады 19 марта. Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.