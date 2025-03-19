Сборная России назвала состав на матч с Гренадой

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Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с Гренадой. Он объявлен на Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России назвала состав на матч с Гренадой
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С первых минут на поле появятся Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Лечи Садулаев. С капитанской повязкой выйдет Артем Дзюба.

Сборная России сыграет с национальной командой Гренады 19 марта. Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Футбол
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Евгений Латышонок
Александр Солдатенков
Артем Дзюба
Даниил Фомин
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