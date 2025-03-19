В России могут отменить Fan ID

В Госдуме собираются отменить Fan ID «с помощью лазейки в законе». Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на слова вице-спикера Владислава Даванкова.

Он утверждает, что соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в парламент до конца весенней сессии. Также Даванков назвал Fan ID «несусветной глупостью, которую нужно просто взять и отменить».

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. В настоящее время без обязательной идентификации нельзя посетить только матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и финальный поединок Кубка России по футболу. В других видах спорта Fan ID не действует.

В Российской премьер-лиге был сыгран 21 тур. Лидером национального первенства на данный момент является «Краснодар», в активе которого 46 баллов. На втором месте располагается московский «Спартак» с 43 очками. Третьим идет петербургский «Зенит», который уступает «красно-белым» по дополнительным показателям.