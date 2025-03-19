Дзюба расплакался

Российский футболист Артем Дзюба не смог сдержать слез во время исполнения гимна России, прозвучавшим перед началом товарищеского матча со сборной Гренады, который состоялся в среду, 19 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина», расположенном в Москве.

— Надеюсь, этого было не видно. Было неожиданно, думал, что сдержусь, но в моменте… Прямо правда соскучился по гимну, по этому состоянию, — рассказал Дзюба после завершения матча, передает РИА Новости.

Товарищеский матч с Гренадой завершился со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артем Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. На трибунах присутствовало более 15 тысяч зрителей. В ходе этого матча Артем Дзюба забил свой 31-й гол в составе сборной России, побив рекорд бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова по количеству голов в составе национальной команды на один мяч.

Встреча команд России и Гренады открылась исполнением известного хита российского дуэта школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма-бой» юными артистками вживую.