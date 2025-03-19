Карпин прокомментировал победу сборной России над Гренадой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0).

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«На данном этапе поздравления не самое главное, другое важнее. Футболисты сегодня показали желание, мне это понравилось, у них было желание выполнять установку. Некоторые удивили. Артёма все поздравили. Хорошо, что всё сложилось, как все и хотели», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.