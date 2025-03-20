Тренер «Акрона» Тедеев поздравил Артёма Дзюбу с рекордом по голам в сборной России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поздравил нападающего своего клуба Артёма Дзюбу с историческим рекордом для сборной России. Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе национальной команды. Форвард забил свой 31-й гол в футболке сборной в товарищеском матче с Гренадой.

© championat.com

«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям. Дзюба — лучший форвард в истории российской современности. Желаю ему не останавливаться на достигнутом и сделать всё максимально от себя зависящее, чтобы в каждом матче быть максимально полезным для «Акрона». С ним мы становимся ещё сильнее, с ним растут быстрее наши футболисты – это важно для нашего клуба и подрастающего поколения. Нашим воспитанникам повезло, что они видят всё это воочию, могут пересечься с Артёмом, поговорить и попросить совета – по сути, он является их одноклубником. Это великая история для клуба, у которого уже сейчас зарождаются традиции», — приводит слова Тедеева Metaratings.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

Форвард сборной России Артём Дзюба перебрался в «Акрон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Тольятти рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.