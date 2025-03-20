Мать Дзюбы поделилась эмоциями от бомбардирского рекорда сына

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Светлана Дзюба, мать нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы, поделилась эмоциями от рекорда сына по голам за национальную команду. Ее слова приводит Odds.ru.

Мать Дзюбы поделилась эмоциями от бомбардирского рекорда сына
© Lenta.ru

Дзюба назвала это достижением для всего российского футбола.

«Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артему. Я всегда говорю всем знакомым, друзьям, что это не только его достижение», — заявила женщина, отметив, что гордится, что они воспитали такого сына.

19 марта сборная России в товарищеском матче победила Гренаду со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба, которого вызвали в команду впервые с 2021 года. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

9 марта Дзюба установил еще один рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Всего на счету форварда на данный момент 236 голов в составе клубов и сборной.

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