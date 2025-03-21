Артем Дзюба приступит к тренировкам с «Акроном» в среду

Форвард «Акрона» Артем Дзюба приступит к тренировкам в составе команды в среду, когда начнется цикл подготовки к матчу с 22‑го тура МИР РПЛ с «Ростовом», сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе тольяттинцев.

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Ранее стало известно, что Дзюба покинул расположение сборной России по футболу и не сыграет в товарищеском матче против сборной Замбии. В среду в Москве сборная России разгромила команду Гренады в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0. Дзюба отметился голом и с 31 мячом стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Также 36‑летний футболист стал самым возрастным автором гола в составе сборной России.

— Возобновление тренировок Артема в составе «Акрона» ожидается в среду, 26 марта, когда начнется полноценный цикл подготовки к матчу с «Ростовом», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

Матч «Акрон» — «Ростов» пройдет 31 марта на поле «Солидарность Арены» в Самаре. Начало встречи — в 18:30 мск.

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