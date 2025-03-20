Гус Хиддинк назвал Дзюбу легендой российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил нападающего Артема Дзюбу с рекордным голом за национальную команду.

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В среду в Москве сборная России разгромила команду Гренады в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0. Дзюба отметился голом и с 31 мячом стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

— Ожидали, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории сборной России? Все‑таки был Кержаков и его рекорд казался незыблемым.

— Скажу так: Артем — легенда российского футбола! Он теперь бесспорно лучший, и хочется его поздравить с этим рекордом, — приводит слова Хиддинка Sport24.

Российская команда 25 марта в Москве сыграет против сборной Замбии в BetBoom товарищеском матче. Прямую трансляцию игры смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 20:00 (мск).