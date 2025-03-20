Определены даты и время матчей РПЛ до конца сезона-2024/2025

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца сезона-2024/2025.

Отмечается, что в связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти. После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

24-й тур

11 апреля, пятница

19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала

12 апреля, суббота

12:00. «Оренбург» – ЦСКА

14:30. «Пари НН» – «Динамо» Москва

17:00. «Рубин» – «Локомотив»

19:30. «Ахмат» – «Ростов»

13 апреля, воскресенье

14:30. «Акрон» – «Факел»

17:00. «Зенит» – «Краснодар»

19:30. «Химки» – «Крылья Советов»

25-й тур

19 апреля, суббота

12:00. «Оренбург» – «Динамо» Махачкала

14:30. «Акрон» – «Спартак»

17:00. «Локомотив» – «Пари НН»

19:30. «Краснодар» – «Ахмат»

20 апреля, воскресенье

14:00. ЦСКА – «Крылья Советов»

14:00. «Факел» – «Ростов»

16:30. «Зенит» – «Химки»

19:30. «Динамо» Москва – «Рубин»

26-й тур

25 апреля, пятница)

19:30. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

26 апреля, суббота

14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»

14:00. «Пари НН» – «Ахмат»

16:30. «Ростов» – «Локомотив»

19:00. «Спартак» – ЦСКА

27 апреля, воскресенье

14:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»

16:30. «Химки» – «Акрон»

19:00. «Рубин» – «Факел»

27-й тур

2 мая, пятница

18:00. «Акрон» – «Динамо» Махачкала

3 мая, суббота

17:00. «Локомотив» – «Оренбург»

19:30. «Краснодар» – «Рубин»

4 мая, воскресенье

14:00. «Факел» – «Спартак»

16:30. «Ахмат» – ЦСКА

19:30. «Зенит» – «Пари НН»

19:30. «Химки» – «Ростов»

5 мая, понедельник

18:30. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва

28-й тур

11 мая, воскресенье — ориентировочная дата

«Оренбург» – «Химки»

«Динамо» Махачкала – «Зенит»

ЦСКА – «Краснодар»

«Факел» – «Локомотив»

«Динамо» Москва – «Спартак»

«Акрон» – «Ахмат»

«Рубин» – «Ростов»

«Пари НН» – «Крылья Советов»

29-й тур

17 мая, суббота

14:00. «Оренбург» – «Краснодар»

16:30. «Химки» – «Рубин»

19:00. «Пари НН» – «Факел»

18 мая, воскресенье

13:30. «Крылья Советов» – «Спартак»

14:00. «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

16:30. «Динамо» Москва – «Акрон»

19:00. «Ростов» – «Зенит»

19 мая, понедельник

20:30. «Локомотив» – ЦСКА

30-й тур

24 мая, суббота

16:30. «Зенит» – «Ахмат»

16:30. «Спартак» – «Химки»

16:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва

16:30. ЦСКА – «Пари НН»

16:30. «Факел» – «Крылья Советов»

16:30. «Рубин» – «Оренбург»

16:30. «Динамо» Махачкала – «Ростов»

16:30. «Акрон» – «Локомотив»