Абрамович не будет покупать «Рому»

Пресс-служба Романа Абрамовича опровергла информацию о том, что бизнесмен хочет купить итальянскую «Рому».

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«Это абсолютно не соответствует действительности, господин Абрамович не покупает никакой футбольный клуб», – приводит заявление пресс-службы Абрамовича Sportify.Press.

Абрамович владел «Челси» в 2003-22 годах. В этот период лондонский клуб завоевал 21 трофей, выиграв пять титулов чемпиона Англии, пять Кубков Англии, три Кубка Футбольной лиги, два титула Лиги чемпионов, два титула Лиги Европы, два Суперкубка Англии, два Суперкубка УЕФА и один клубный Чемпионат мира.

В 2022 году Абрамович вынужден был продать «Челси» из-за попадания под санкции Великобритании. Олигарх продал клуб за пять миллиардов евро, однако он не может вывести эти средства, так как они заморожены на специальном счету.