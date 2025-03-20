Олимпийский комитет России поздравил Дзюбу с рекордом по голам в сборной

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил нападающего Артёма Дзюбу с рекордом по голам за сборную России. Пресс-служба ОКР пожелала 36-летнему форварду улучшить свой рекорд уже в ближайшем матче с Замбией, который состоится 25 марта.

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