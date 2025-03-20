Дзюбе предрекли карьеру в политике

Александр Легков считает, что Артем Дзюба может преуспеть в политике.

© Sports.ru

Нападающий забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30).