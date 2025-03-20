Тренер Силкин: теперь Дзюба не нужен сборной России

Российский тренер Сергей Силкин высказался о рекорде Артема Дзюбы.

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"Кажется, что матч с Гренадой был сыгран только ради Дзюбы, футбола там мало было. Рекорд поставил — молодец. Поздравляем! Но нужен ли Дзюба теперь сборной России? На мой взгляд, нет. Пусть играют молодые", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Вчера, 19-го марта, сборная России одержала победу над национальной командой Гренады со счетом 5:0 в товарищеской встрече. Нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом, который стал 31-м в его карьере за национальную команду, и стал рекордсменом по данному показателю.

Напомним, что ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Во вторник, 25-го марта, сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Замбии.