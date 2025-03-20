ЭСК РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями в матчах

Экспертно‑судейская комиссия РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями, предложения по изменениям в положение об ЭСК РФС направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза, сообщает пресс‑служба организации.

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— Цель изменений — расширить полномочия ЭСК и добавить возможность рассмотрения эпизодов с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол). Поправки в положения уже согласованы в рабочем порядке, — говорится в тексте пресс‑релиза.

По просьбе председателя судейского комитета Павла Каманцева, в виде исключения, ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21‑го тура МИР РПЛ «Акрон» — ЦСКА (1:2).

— Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику и она говорит о том, что изменение регламента не приведет к существенным переменам в работе экспертно‑судейской комиссии, но сделает судейство еще более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды, — заявил Каманцев.

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