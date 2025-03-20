Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку футболисту «Факела» Мертенсу, полученную им в игре РПЛ с «Оренбургом», сообщает пресс‑служба воронежского клуба.

© ФК «Оренбург»

Матч 21‑го тура МИР РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом» (0:1) прошел 15 марта в Оренбурге. Пресс‑служба «Факела» позднее сообщила «Матч ТВ», что воронежский клуб собирается обжаловать в КДК красную карточку футболиста.

— ЭСК РФС признала удаление Дилана Мертенса в матче 21‑го тура МИР РПЛ «Оренбург»-«Факел» ошибочным. На основании этого КДК РФС вынес решение об отмене красной карточки. Полузащитник сможет принять участие в матче 22‑го тура МИР РПЛ «Краснодар» — «Факел», — говорится в сообщении «Факела».

Матч «Факел» — «Краснодар» состоится 30 марта.

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