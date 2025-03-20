Капитан сборной Гренады: сборная России выиграла бы чемпионат мира

Защитник сборной Гренады Доррел Пьер заявил, что сборная России могла бы выиграть ЧМ-2026.

- Думаю, сборная России выиграла бы чемпионат мира в Америке, если бы принимала бы участие. У вас очень хорошая команда, мы пропустили пять мячей. Сборная России — топ-команда с лучшими исполнителями. Нам до вашего уровня пока очень далеко.

Напомним, вчера, 19 марта, состоялась контрольная встреча между сборными России и Гренады. Матч проходил в Москве и закончился крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. В составе российской команды забитыми мячами отличились пять разных футболистов.

Во вторник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую игру против сборной Замбии. Поединок пройдет также на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по столичному времени.