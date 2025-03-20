Антон Миранчук о ценах: «Если в Москве закупаться можно на 5 тысяч, то в Швейцарии – на все 10. Семья стала больше, больше ртов кормить»
Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии.
Российский полузащитник перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года.
В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 передачу в 16 матчах чемпионата Швейцарии.
– Александр Кержаков говорил, что в Швейцарии очень высокие цены. Почувствовали это?
– Да, в два раза больше, если сравнивать с Москвой.
– Сколько вообще за обычные продукты в магазине может выйти?
– Блин, ну сейчас семья больше стала, больше ртов кормить.
В два раза больше, чем в Москве, считайте. Если в Москве закупаться на семью можно на пять тысяч, то в Швейцарии – на все десять, будем так говорить, – сказал Антон Миранчук.