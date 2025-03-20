Антон Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии.

© Sports.ru

Российский полузащитник перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года.

В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 передачу в 16 матчах чемпионата Швейцарии.

– Александр Кержаков говорил, что в Швейцарии очень высокие цены. Почувствовали это?

– Да, в два раза больше, если сравнивать с Москвой.

– Сколько вообще за обычные продукты в магазине может выйти?

– Блин, ну сейчас семья больше стала, больше ртов кормить.

В два раза больше, чем в Москве, считайте. Если в Москве закупаться на семью можно на пять тысяч, то в Швейцарии – на все десять, будем так говорить, – сказал Антон Миранчук.