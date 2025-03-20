Подравшиеся в Подмосковье футбольные фанаты оказались под угрозой тюрьмы

Подравшиеся в Подмосковье фанаты футбольных клубов «Динамо-2» и «Калуга» оказались под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

На месте драки полицией было задержано девять человек, на троих из которых были составлены административные протоколы. Болельщики отрицали драку, однако после появления видео признались в содеянном, но заявили, что претензий друг к другу не имеют.

Всех задержанных отпустили домой под обязательство о явке. Позднее следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Массовая драка произошла 15 марта, в тот день «Динамо-2» одержало победу над «Калугой» со счетом 1:0 в матче Второй лиги. Всего в потасовке приняло участие около 30 человек.