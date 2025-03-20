«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики болельщиками в матче чемпионата России с «Зенитом», заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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В воскресенье «Спартак» дома обыграл петербургский «Зенит» в 21‑м туре МИР РПЛ (2:1).

— В матче «Спартак» — «Зенит» зрители на трибуне В использовали две дымовые шашки — штраф 20 тысяч рублей. Нарушители были задержаны, оба были арестованы на 15 суток, им запрещено посещать спортивные соревнования на три года. У этих людей есть право обжаловать постановление суда. У «Спартака» есть право на регрессное взыскание 20 тысяч рублей с нарушителей. В секторе А4 зрители бросили пластиковый стаканчик на прилегающую территорию к полю, штраф 50 тысяч рублей. Массовые скандирования оскорбительных выражений и ненормативной лексики — «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Выход за пределы технической зоны — тренер «Спартака» Ненад Сакич оштрафован на 30 тысяч рублей. Сергей Семак оштрафован на 20 тысяч за аналогичное нарушение, Вильям де Оливейра — на 10 тысяч. За неподобающее поведение команды (6 желтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

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