Стало известен, что сказал нападающий Артем Дзюба перед товарищеским матчем с Гренадой.

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"Как сказал, работаем с первой минуты. Поаккуратнее, мяч стравырезаноте. Вместе, дружно! Надо сразу их при потере мяча там придавливать. И реально не рассказываем, а друг друга поддерживаем. Товарищеская игра, друг с дружкой вместе. Давай, мужики!" — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс?службой сборной России.

Вчера, 19-го марта, сборная России одержала победу над национальной командой Гренады в товарищеском матче со счетом 5:0. Нападающий Артем Дзюба забил 31-й мяч в составе сборной России и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

25-го марта команда Валерия Карпина примет на "ВТБ Арене" сборную Замбии, а в июне национальная команда России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах.