«Манчестер Сити» может купить полузащитника у «Милана»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с покупкой 26-летнего полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

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По информации источника, нидерландский футболист является одной из приоритетных целей «горожан» на летнее трансферное окно. Подчёркивается, что английский гранд готов заплатить «Милану» до € 60 млн за приобретение Рейндерса.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.