Экс-спортдиректор «Чайки»: не хочу общаться с Калешиным после его слов игрокам

Бывший спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев подтвердил информацию, что он покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Евгением Калешиным.

«Так и есть, я покинул «Чайку» из-за конфликта с Евгением Калешиным и ушёл по собственному желанию. Я не хочу с ним общаться после того, что он сказал футболистам в раздевалке, а тем более за спиной у руководства клуба. Это была моя инициатива привести Калешина в «Чайку», и я несу за это ответственность. Заблокированный трансфер Жамалетдинова — это начало всей истории. Очень странно, потому что у Тимура нет агента. Почему Калешину привиделось, что это какая-то агентская история? Футболистов такого класса, как Жамалетдинов, в «Чайке» у нас было не так много», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что, в частности, Калешин, находясь в раздевалке команды, подверг критике Михеева после матча 23-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (3:1).