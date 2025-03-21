Тедеско может заменить Тьяго Мотту в должности главного тренера «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус», сообщает онлайн-издание Football Italia. По данным источника, это может случиться, если действующий главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта будет отправлен в отставку до конца нынешнего сезона.

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С февраля 2023 по январь 2025 Тедеско возглавлял сборную Бельгии. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах под руководством Доменико бельгийцы одержали лишь одну победу.

«Ювентус» после 29 туров Серии А занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.