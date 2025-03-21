СМИ обнаружили элитную недвижимость у Дзюбы на миллиард рублей

Семья футболиста Артема Дзюбы владеет недвижимостью в России общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о домах и квартирах в Москве и Подмосковье, которые записаны на его родителей.

По данным канала, на отце Дзюбы Сергее числятся две квартиры на Мосфильмовской улице в Москве общей площадью около 350 квадратов — их стоимость превышает 600 млн рублей. До этого на мужчину были оформлены еще две элитные квартиры — в доме на улице Усачева в Хамовниках, которые в 2023 году продали. Также у отца есть небольшая квартира на 38 квадратных метров в Гольяново, огромный участок и дом площадью 1,2 тысячи квадратов в поселке «Усадьба Жодочи» в Подмосковье.

У матери Дзюбы Светланы имущество ощутимо скромнее. Сейчас на нее записана 99-метровая квартира на улице Вавилова и небольшая кладовая общей стоимостью в 63,5 млн рублей. До 2023 года у женщины была еще одна квартира в том же доме площадью в 137 квадратных метров. Также сын и мать совместно владели жильем в Новокосино, но позднее продали его.

Напомним, что Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной РФ по футболу после того, как забил в матче с Гренадой свой 31-й гол. Также он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова.