Дзюба одной фразой обратился к Карпину после отъезда из сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился в своем Telegram-канале к главному тренеру сборной России Валерию Карпину после отъезда из национальной команды.

«Спасибо за доверие», — написал Дзюба.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.