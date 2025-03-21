Бывший российский футбольный арбитр пожаловался на пенсию

Бывший российский футбольный арбитр Игорь Захаров пожаловался на финансовые проблемы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Экс-рефери рассказал, что живет на пенсию 29 тысяч рублей.

«Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Как я выживаю? Сам не представляю. Что происходит со страной?» — заявил 58-летний Захаров.

Бывший судья добавил, что с радостью бы отправился на СВО, но его не возьмут.

«Я все политические программы смотрю с большим удовольствием. На Украине было много друзей — со всеми отношения порвал», — заявил Захаров.

Захаров — бывший футболист, выступал за несколько российских клубов, среди которых «Зенит» и «Крылья Советов». После окончания карьеры стал судьей, в 2008 году «СЭ» признал его лучшим рефери России. Из профессии ушел в 2009-м из-за проблем со спиной.