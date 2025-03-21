Мостовой: «Как можно назвать Дзюбу, если я Царь?»

Футбольный эксперт и бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими мыслями о достижении Артема Дзюбы.

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«Как можно назвать Дзюбу, если я Царь? Никак! Пока никак. У него своё какое-то прозвище, может быть. Мы уже и так его распиарили. Называйте как хотите. Мне эта тема неинтересна», – написал Александр Мостовой в своем Telegram-канале.

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России, забив в возрасте 31 года, а также лучшим бомбардиром всего российского футбола, записав на свой счет 236 мячей.

36-летний Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». Его текущее соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

25 марта сборная России примет команду Замбии в товарищеском матче.