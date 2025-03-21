Жоаозиньо о России: «Люблю и уважаю страну, много знаю о ее культуре. Я бы 100% сыграл за сборную – травма помешала»
Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо гордится полученным паспортом РФ.
Бразилец выступал в России с 2011 по 2023 год. Будучи футболистом «Краснодара», он стал гражданином России в 2016‑м. Также в Мир РПЛ Жоаозиньо играл за «Динамо» и «Сочи».
– Во время выступления за «Краснодар» ты получил гражданство РФ. Что оно для тебя значит?
– Еще когда я только получил паспорт, я очень гордился этим. И до сих пор я горжусь, что стал частью России.
– Чувствуешь себя русским?
– Сложно сказать. Все‑таки видно, что я родился и прожил много времени в другом месте. Но я и в России жил двенадцать с половиной лет. Испытываю много теплоты к этой стране. Много знаю о культуре России, уважаю и люблю эту страну. Поэтому и хочу часто бывать в России.
– Жалеешь, что так и не удалось сыграть за сборную России?
– Не сказать, что жалею просто от того, что не поиграл за сборную. Жалею из‑за полученной травмы, которая, как мне кажется, помешала сыграть за сборную. Я тогда был на пике. И думаю, если бы я не сломал ногу, меня бы вызвали.
Я бы 100% смог сыграть за Россию. Травма помешала, – сказал Жоаозиньо.