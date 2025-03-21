Вице-президент ФИФА назвал результат Дзюбы посредственным

Колосков считает, что 31 гол Дзюбы за сборную – это посредственный результат
Вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал бомбардирский рекорд Артема Дзюбы за национальную сборную России.
«Нет абсолютно никакого смысла говорить, что Дзюба забивал слабым командам за сборную. Рекорд есть рекорд. Надо принимать рекорд таким, каким он есть. Но 31 гол — это средний и посредственный результат», - заявил Колосков Metaratings.ru.
19 марта матч сборной России против Гренады на «ВТБ Арене» завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Валерия Карпина. Голами отметились Пруцев, Адамов, Дзюба, Фомин и Бакаев. Для 36-летнего форварда данный гол стал рекордным, 31-ым, в форме сборной.
В сезоне 2024-2025 36-летний Дзюба провел 15 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.
В 56 матчах за Россию у капитана национальной команды 31 гол и 16 результативных передач.