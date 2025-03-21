Вице-президент ФИФА назвал результат Дзюбы посредственным

Вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал бомбардирский рекорд Артема Дзюбы за национальную сборную России.

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«Нет абсолютно никакого смысла говорить, что Дзюба забивал слабым командам за сборную. Рекорд есть рекорд. Надо принимать рекорд таким, каким он есть. Но 31 гол — это средний и посредственный результат», - заявил Колосков Metaratings.ru.

19 марта матч сборной России против Гренады на «ВТБ Арене» завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Валерия Карпина. Голами отметились Пруцев, Адамов, Дзюба, Фомин и Бакаев. Для 36-летнего форварда данный гол стал рекордным, 31-ым, в форме сборной.

В сезоне 2024-2025 36-летний Дзюба провел 15 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В 56 матчах за Россию у капитана национальной команды 31 гол и 16 результативных передач.