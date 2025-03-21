Винисиус медленно уходил на замену на 101-й в игре с Колумбией. Рафинья выталкивал его с поля и прикрикнул – чтобы игрок «Реала» не получил желтую и не пропустил матч с Аргентиной
Рафинья заставил Винисиуса уйти с поля быстрее, чтобы тот не получил карточку.
Бразилия обыграла Колумбию в матче отбора ЧМ-2026 (2:1). Победный мяч на 9-й добавленной ко второму тайму минуте забил Винисиус.
На 101-й минуте главный тренер команды Доривал Жуниор решил заменить вингера «Реала». Игрок уже получил одну желтую карточку в этом отборе, вторая привела бы к пропуску матча.
Винисиус не спеша покидал поле, в этот момент Рафинья подтолкнул его в спину в направлении бровки. Сделав несколько шагов Винисиус вновь остановился, чтобы поправить гетры. Рафинья вернулся к нему и повышенном голосом попросил Винисиуса поторопиться, чтобы не получить желтую и не пропустить игру с Аргентиной в среду.
«Я был на грани дисквалификации. Отборочные матчи всегда сложные, здесь всего две карточки – совершишь один фол, и уже «висишь». Я не мог позволить себе пропустить следующую игру», – сказал после матча Винисиус.