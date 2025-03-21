Рафинья заставил Винисиуса уйти с поля быстрее, чтобы тот не получил карточку.

Бразилия обыграла Колумбию в матче отбора ЧМ-2026 (2:1). Победный мяч на 9-й добавленной ко второму тайму минуте забил Винисиус.

На 101-й минуте главный тренер команды Доривал Жуниор решил заменить вингера «Реала». Игрок уже получил одну желтую карточку в этом отборе, вторая привела бы к пропуску матча.

Винисиус не спеша покидал поле, в этот момент Рафинья подтолкнул его в спину в направлении бровки. Сделав несколько шагов Винисиус вновь остановился, чтобы поправить гетры. Рафинья вернулся к нему и повышенном голосом попросил Винисиуса поторопиться, чтобы не получить желтую и не пропустить игру с Аргентиной в среду.