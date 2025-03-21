Защитник «Динамо» Мх рассказал, как в Дагестане относятся к шортам

Муталип Алибеков о шортах в Дагестане: «Могут какую-то агрессию показать – это неправильно. Но чаще всего по-доброму: «Молодой человек, будьте добры, в следующий раз наденьте штаны»
Муталип Алибеков рассказал, как в Дагестане относятся к шортам.
– Тебя коробит, когда видишь на улице приезжего в шортах?
– Такие традиции. Большинство спокойно относятся, но кто-то все равно сделает замечание.
Зависит еще от того, как сделают. Могут какую-то агрессию показать – это, конечно, неправильно.
А если в спокойной манере: «Молодой человек, будьте добры, в следующий раз наденьте штаны», – другое дело. Думаю, чаще всего именно так – по-доброму – и говорят, – сказал защитник махачкалинского «Динамо».