«Локомотив» не будет выкупать полузащитника у «Ференцвароша»

«Локомотив» решил не выкупать Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».

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По информации «РБ Спорт», 23-летний армянин, выступавший в этом сезоне за железнодорожников на правах аренды, вернется в Венгрию летом.

При этом, как отмечает источник, в «Ференцвароше» также не рассчитывают на Севикяна в следующем сезоне и готовы продать полузащитника. Интерес к игроку проявляет ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне Севикян провел 16 матчей за «Локомотив» и отдал четыре голевые передачи. Контракт Эдгара с будапештским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.