Нино из «Зенита» рассказал о сыне с синдромом Дауна

Нино из «Зенита» рассказал о своем сыне, родившемся с синдромом Дауна.

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– Нино, не секрет, что «Зенит» много внимания уделяет социальной повестке. Сегодня, 21 марта, в мире отмечают день людей с синдромом Дауна. Что для вас значит эта дата?

– Этот день очень многое значит лично для меня. Не секрет, что мой сын родился с синдромом Дауна, ему сейчас 11 месяцев, и его появление в моей жизни привело к тому, что я учусь не только быть отцом сына, но и стараться смотреть на мир его глазами.

Вижу, как он счастлив каждый день, стараюсь делать все, чтобы он был счастлив всегда. Он принес очень много счастья в нашу семью.

Я сильно вовлечен в эту сторону жизни, я целиком и полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошел стороной. И считаю, что этот день очень важен, как и вообще внимание к этой категории людей.

Для меня этот день – это призыв ко всем внимательно посмотреть на детей – и не только детей – с синдромом Дауна и понять, что они могут быть счастливы, – сказал защитник «Зенита» Нино.