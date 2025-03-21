В «Локомотиве» отреагировали на новость, что клуб не выкупит Севикяна у «Ференцвароша»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о том, что клуб не станет выкупать права на полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша». Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в «Локомотиве» решили не выкупать права на игрока сборной Армении.

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— Я не знаю, откуда появилась такая информация. Точно не из клуба. Это полная ерунда.

— Есть вероятность, что Севикян останется в «Локомотиве»?

— Сезон в самом разгаре, всякое может случиться. Но сейчас, наверное, просто раскачивают лодку, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.