Три футболиста «Барселоны» выросли в цене в 2025 году

Стали известны изменения трансферной стоимости футболистов "Барселоны" по итогам первой части календарного года.

© Rusfootball

Немецкий портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, провёл обновления цен в испанской Ла Лиге. По итогам первого в 2025 году обновления восемь футболистов "Барселоны" получили новые ценники. Самым подорожавшим футболистом сине-гранатовых стал полузащитник Педри, цена которого повысилась на 20 миллионов евро.

Двумя другими игроками каталонского клуба, прибавившими в стоимости с начала года, стали левые защитники Алехандро Бальде и Жерар Мартин, подорожавшие, соответственно, на 10 и 2.5 миллиона евро. Самым подешевевшим игроком команды стал полузащитник Гави, подешевевший на 10 миллионов евро.

Помимо Гави, дешевле стали оцениваться еще четыре футболиста "Барселоны". На пять миллионов евро сократилась цена защитников Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, а также вингера Ансу Фати. На три миллиона подешевел воспитанник каталонцев Эрик Гарсия.

Изменения трансферной стоимости футболистов "Барселоны" в 2025 году:

1. Педри - 120 миллионов евро (+ 20 миллионов евро);

2. Алехандро Бальде - 60 миллионов евро (+ 10 миллионов евро);

3. Жерар Мартин - 7.5 миллиона евро (+ 2.5 миллиона евро);

4. Эрик Гарсия - 15 миллионов евро (- 3 миллиона евро);

5. Рональд Араухо - 50 миллионов евро (- 5 миллионов евро);

6. Андреас Кристенсен - 15 миллионов евро (- 5 миллионов евро);

7. Ансу Фати - 5 миллионов евро (- 5 миллионов евро);

8. Гави - 70 миллионов евро (- 10 миллионов евро).