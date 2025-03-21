Трансферная стоимость Арсена Захаряна заметно снизилась

Сегодня, 21 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt впервые с декабря 2024 года обновил рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Обновление затронуло и трансферный ценник российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

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Так, стоимость хавбека сборной России снизилась на € 3 млн — с € 18 млн до € 15 млн.

Захарян пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Впервые полузащитник вышел на поле в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1), который состоялся 2 февраля. Эта игра стала первой для Захаряна с мая 2024 года. Однако вскоре после возвращения российский хавбек вновь получил повреждение и выбыл из обоймы «Реала Сосьедад».