Криштиану Роналду помог вратарю сборной Португалии отбить пенальти с Данией.

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Эпизод произошел в первом тайме матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

При счете 0:0 в ворота португальцев был назначен 11-метровый. Роналду подошел к голкиперу Диогу Коште и что-то ему сказал. После этого Кошта отразил удар Кристиана Эриксена.

Несмотря на это, Португалия уступила 0:1. Ответная игра пройдет в Португалии 23 марта.