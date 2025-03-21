Роналду пообщался с Коштой перед пенальти Эриксена. Вратарь Португалии парировал удар хавбека «МЮ»
Криштиану Роналду помог вратарю сборной Португалии отбить пенальти с Данией.
Эпизод произошел в первом тайме матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА.
При счете 0:0 в ворота португальцев был назначен 11-метровый. Роналду подошел к голкиперу Диогу Коште и что-то ему сказал. После этого Кошта отразил удар Кристиана Эриксена.
Несмотря на это, Португалия уступила 0:1. Ответная игра пройдет в Португалии 23 марта.