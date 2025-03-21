«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сразятся за одного из лучших игроков Лиги 1

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Как сообщает французское издание le10sport, английские клубы поборются за подписание 25-летнего центрального форварда в летнее трансферное окно.

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Отмечается, что контракт Дэвида с «Лиллем» истекает в конце сезона 2024/2025, что делает возможным его бесплатное подписание летом. По данным источника, в услугах лучшего бомбардира «Лилля» также заинтересован английский «Тоттенхэм» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

В текущем сезоне на счету Джонатана Дэвида 14 забитых мячей в 24 матчах чемпионата Франции. Больше в Лиге 1 забили только форвард «ПСЖ» Усман Дембеле (21 гол) и Мэйсон Гринвуд из «Марселя» (17 голов). Всего Дэвид отметился 23 голами и 10 результативными передачами в 41 матче во всех турнирах.