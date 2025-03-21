Сын Ковальчука помог юношеской сборной России разгромить команду Киргизии

Сын Ковальчука помог юношеской сборной России по футболу разгромить команду Киргизии в товарищеском матче
Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 16 лет) одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче, который прошел в Турции.
Встреча в Манавгате завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Егор Потапенко, Илья Иварлак и Филипп Ковальчук, реализовавший пенальти и отметившийся голевой передачей. Ковальчук — сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука.
Следующую встречу юношеская сборная России проведет 23 марта против команды Северной Македонии.