Футболист получил желтую карточку за автографа

Футболист сборной Новой Зеландии Крис Вуд получил желтую карточку за раздачу автографов во время игры. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Фиджи (7:0). Вуд отметился хет-триком и был заменен во втором тайме. Сразу после этого нападающий поднялся на трибуну к зрителям и начал раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками.

Судья матча решил наказать спортсмена за эти действия желтой карточкой. Вуд отреагировал на это со смехом.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего на мундиале будет сыграно 104 матча.