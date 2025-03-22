Холанд высказался о проблемах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос о проблемах английской команды в нынешнем сезоне.

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«Сейчас я играю за сборную, и мне нет смысла думать о «Манчестер Сити». Могу лишь сказать, что мы должны двигаться дальше. Нет смысла оправдываться – мы должны действовать», — приводит слова Холанда VG TV.

17 января 2025 года «Манчестер Сити» объявил о продлении трудового соглашения с Холандом. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов. В составе «Сити» он принял участие в 93 матчах АПЛ, в которых отметился 83 голами и 15 результативными передачами.