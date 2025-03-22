"Торпедо" и "Родина" не выявили победителя в 25-м туре Первой лиги

"Торпедо" дома не сумело обыграть "Родину" в матче 25-го тура Первой лиги (0:0). Напомним, в матче первого круга команды также не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 1:1.

Таким образом "автозаводцы" набрали одно очко и не сумели выйти на первое место в таблице.

Первая лига25 тур"Торпедо"

: Ботнарь, Роганович, Бородин, Иваньков, Байтуков (Шевченко, 78), Чурич (Хосонов, 65), Нетфуллин, Гузман (Горбунов, 57), Манелов, Алессон (Червяков, 57), Юшин (Максимов, 46).

"Родина"

: Корякин, Сокол, Крижан, Мещанинов, Шадринцев, Фищенко, Маркитесов (Мусаев, 63), Рейна, Гордюшенко (Гуйе, 63), Свинцов, Максименко.

Предупреждения

: Фищенко, 36, Роганович, 45+1, Мусаев, 87, Иваньков, 90+1, Мещанинов, 90+3.