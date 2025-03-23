СМИ: ФИФА начала процесс по возвращению России в международный футбол

Международная федерация футбола (FIFA) начала процесс возвращения российского футбола на международную арену, предположил обозреватель портала Lateralweb Науэль Ланзон. Об этом пишет РЕН ТВ.

Напомним, что 28 февраля 2022 года FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Тон и содержание недавних заявлений [президента FIFA Джанни] Инфантино позволяют предположить, что закладывается основа для возможного возвращения российского футбола на международную арену», — пояснил Ланзон.

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По его словам, на недавнем заседании Международного совета футбольных ассоциаций Инфантино заявил, что «все страны в мире должны играть».

По его мнению, изменения в политике федерации могут быть обусловлены сменой администрации в США.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ уже работает над организацией игр между командами КХЛ и НХЛ, о проведении которых договорились президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.