«Боюсь, России может залететь что-то». Колыванов сделал прогноз на матч со сборной Замбии

Экс-форвард национальной команды России Игорь Колыванов высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Замбии.

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«Боюсь, может залететь что‑то. Думаю, сборная России выиграет со счётом 4:1. Если не пропустим, то я буду двумя руками за», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, встреча состоится уже сегодня, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой — 5:0.